Venezia-Fiorentina, dalle 20.45 LIVE. La diretta testuale del match

La diretta testuale di Venezia-Fiorentina ultima gara dell'ottava di Serie A.

Un giovane arbitro per la Fiorentina in terra veneta. Sarà Luca Massimi di Termoli, che non sempre ha mostrato la sicurezza necessaria per arbitrare nella massima serie. Per lui sarà la settima gara in Serie A e sarà all'esordio con i viola. Al Var un esperto e capace come Piero Giacomelli che potrà venirgli in aiuto.