VIDEO – Kean: “Parlo meno perché c’è già troppo rumore”. E svuota Instagram

Moise Kean l’ha rifatto. L'attaccante viola torna a far parlare di sé per la sua attività (o meglio, inattività) sui social network. Nelle ultime ore, infatti, la punta gigliata ha completamente svuotato il proprio profilo Instagram, cancellando ogni post e lasciando i suoi 2,6 milioni di follower nuovamente incuriositi. Rimane solo un reel con la descrizione: "Sono nell'era in cui parlo di meno perché c'è già troppo rumore".

Un precedente che sa di déjà-vu

Non è una novità per il bomber della Fiorentina. Già pochi giorni fa ed anche il 3 luglio 2025, Moise aveva adottato la stessa identica strategia: tabula rasa dei contenuti e nuova foto profilo. All'epoca, si pensò a una mossa comunicativa legata ai suoi progetti extra-calcistici, in particolare alla sua passione per la musica. Kean infatti stava promuovendo il singolo "Bombay" (uscito pochi mesi prima) e preparava il terreno per la conferma della sua presenza nella colonna sonora di EA Sports FC 26, seguendo un trend molto comune tra i rapper e gli artisti internazionali, quando si parla di nuove uscite o annunci importanti.