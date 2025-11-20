Vanoli sui social: “L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi”

Viola News
L'uscita social di Paolo Vanoli dopo la conferenza stampa di oggi
Redazione VN

"L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e dove i piccoli passi ti possono portare".

Queste le parole di Paolo Vanoli, pubblicate oggi sul suo canale social. Concetti di umiltà e di progressione graduale, i “piccoli passi”, che il neo-allenatore della Fiorentina ha ribadito anche nelle sue prime conferenze stampa (LEGGI QUI LE PAROLE ODIERNE DEL TECNICO) , ponendo le basi del suo approccio al lavoro con la squadra.

