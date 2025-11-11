Trevisani: “Vanoli non deve seguire Pioli. Perchè Kean gioca con Gudmundsson?”

Paolo Vanoli ha esordito sulla panchina viola con un 2-2 a Genova. Riccardo Trevisani a Cronache Di Spogliatoio ha commentato il momento della Fiorentina:
"Spero che Vanoli non prosegua sulla strada tracciata da Pioli in questo inizio di stagione. In attacco ci faccia vedere coppie diverse, come Kean-Piccoli e Kean-Dzeko, senza mettere il numero 20 con Gudmundsson o Fazzini. Le critiche di Vanoli alla condizione fisica sono corrette, la Fiorentina cala sempre nei finali. Ho visto una piccola reazione contro il Genoa, quantomeno si è vista un'idea di calcio. La Fiorentina di Vanoli è già più squadra rispetto all'era Pioli. Usciranno dalla zona calda, ma sarà una stagione sofferta, non faranno 50 punti"
