Trevisani: “Vanoli non deve seguire Pioli. Perchè Kean gioca con Gudmundsson?”

Riccardo Trevisani
Paolo Vanoli ha avuto un buon impatto sulla Fiorentina. Trevisani suggerisce nuove scelte in attacco
Redazione VN

Paolo Vanoli ha esordito sulla panchina viola con un 2-2 a Genova. Riccardo Trevisani a Cronache Di Spogliatoio ha commentato il momento della Fiorentina:

"Spero che Vanoli non prosegua sulla strada tracciata da Pioli in questo inizio di stagione. In attacco ci faccia vedere coppie diverse, come Kean-Piccoli e Kean-Dzeko, senza mettere il numero 20 con Gudmundsson o Fazzini. Le critiche di Vanoli alla condizione fisica sono corrette, la Fiorentina cala sempre nei finali. Ho visto una piccola reazione contro il Genoa, quantomeno si è vista un'idea di calcio. La Fiorentina di Vanoli è già più squadra rispetto all'era Pioli. Usciranno dalla zona calda, ma sarà una stagione sofferta, non faranno 50 punti"

