Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Dzeko già arrivato in Bosnia per il ritiro, con un volo Ryanair

social

FOTO – Dzeko già arrivato in Bosnia per il ritiro, con un volo Ryanair

FOTO – Dzeko già arrivato in Bosnia per il ritiro, con un volo Ryanair - immagine 1
Edin Dzeko arrivato questa mattina a Sarajevo, da Bergamo, su un volo Rayanair: la foto del cantante bosniaco con l'attaccante viola
Redazione VN

Dopo il pareggio contro il Genoa, inizia il periodo sosta nazionale per i calciatori, compresi quelli della Fiorentina. Tra i partenti anche Edin Dzeko che, questa mattina, è stato visto all'aeroporto di Bergamo direzione Sarajevo, per raggiungere il ritiro della sua Bosnia, su un volo Raynair. L'immagine è stata resa virale dal cantante connazionale del centravanti, Aladin Pehic, tramite il suo profilo Instagram, con tanto di commento:

Non c'è orgoglio più grande che condividere il volo per Sarajevo con il nostro capitano Edin Dzeko!

 

Leggi anche
Fantacampionato “Violanews League”: prendono il largo due squadre
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 45mila!

© RIPRODUZIONE RISERVATA