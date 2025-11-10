Dopo il pareggio contro il Genoa, inizia il periodo sosta nazionale per i calciatori, compresi quelli della Fiorentina. Tra i partenti anche Edin Dzeko che, questa mattina, è stato visto all'aeroporto di Bergamo direzione Sarajevo, per raggiungere il ritiro della sua Bosnia, su un volo Raynair. L'immagine è stata resa virale dal cantante connazionale del centravanti, Aladin Pehic, tramite il suo profilo Instagram, con tanto di commento:
FOTO – Dzeko già arrivato in Bosnia per il ritiro, con un volo Ryanair
Edin Dzeko arrivato questa mattina a Sarajevo, da Bergamo, su un volo Rayanair: la foto del cantante bosniaco con l'attaccante viola
Non c'è orgoglio più grande che condividere il volo per Sarajevo con il nostro capitano Edin Dzeko!
