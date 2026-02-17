Trevisani: “Sapete quanti Bastoni ci sono in Serie A? Uno è Parisi, ma sono tanti”

Di seguito un paio di passaggi dell'intervento del giornalista e telecronista Riccardo Trevisani a Cronache di spogliatoio:
Il caso di Inter-Juve è infinitamente più mediatico, ma la sostanza secondo il giornalista è la stessa
Il calcio è uno sport in cui si tende a fregare l'avversario, Bastoni fa una cosa non bella ma sapete quanti Alessandro Bastoni ci sono in Serie A? Vi dico che poche ore prima ho visto un'altra simulazione clamorosa di Parisi a Como, basta poi vedere Saelemaekers qualche settimana fa, ma ve ne posso citare uno per squadra. Non c'è da criminalizzare nessuno ma capire che il problema è il regolamento e l'interpretazione degli arbitri, che spesso dormono. I calciatori si comportano così perché glielo lasciano fare. Dopodiché qui si vede tutto con il filtro da tifoso, perciò se parla uno bisogna rivangare quello che ha fatto sei anni fa e a quel punto ci sarà qualcuno che ritirerà fuori un altro episodio, sempre a discapito della propria squadra. Io credo che dovremmo toglierci la sciarpa prima di parlare.
Como-Fiorentina 1-2—
Il Como ha perso una brutta partita contro la Fiorentina. Si vede che la squadra di Fabregas non sa cosa voglia dire giocare ogni tre giorni. Già alla seconda partita in una settimana, contro i viola, sembrava morto, non era il solito Como, non è stato bello.
