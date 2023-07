"Felice, felicissimo di essere qui, sono stato accolto alla grande da questa meravigliosa famiglia". Con queste parole Fabiano Parisi ha commentato il suo arrivo in viola attraverso il suo profilo Instagram. Un post per salutare i tifosi viola e dare il via a questa nuova avventura. Tra i commenti però, spunta quello di Raoul Bellanova, giocatore del Torino seguito in passato dalla Fiorentina e grande amico di Parisi: (IN COPERTINA FOTO ACF)