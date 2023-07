UFFICIALE – Parisi è della Fiorentina. E Biraghi rinnova!

L'arrivo di Parisi ha scatenato molti dubbi su Biraghi. Stesso ruolo, stesso procuratore. La Fiorentina però ha voluto togliere ogni dubbio. Infatti, ha ufficializzato sia l'arrivo del terzino ex Empoli e sia il rinnovo del capitano viola fino al 2025, con opzione per il 2026. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC". Mentre per Biraghi:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi ha rinnovato il contratto per i diritti alle prestazioni sportive, che lo lega alla Società viola, fino al 30/06/2025 con rinnovo automatico a determinate condizioni al 30/06/2026".