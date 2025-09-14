Sabatini: “La Fiorentina è un cantiere, ma i lavori sono come quelli in Fiesole”

Le prime uscite della Fiorentina non erano state convincenti, ma il Napoli ha messo a nudo tutti i difetti della squadra di Pioli. I primi 70 minuti sono stati dominati dagli azzurri, con De Gea che ha spesso salvato la porta viola. Un inizio di stagione che quindi non sta convincendo in casa Fiorentina. Il giornalista Sandro Sabatini, dice la sua sullo stato dei viola. Ecco cosa ha detto sul suo canale Youtube:
"Se la Fiorentina è quella di queste prime uscite, non credo che possa andare molto lontana. La squadra è ancora un cantiere in costruzione, ma i lavori procedono più lenti di quelli della Curva Fiesole. Dopo un anno e mezzo sembra ancora tutto fermo. La Fiorentina è stata sottotono, con poco ritmo, e quasi niente da dire"
