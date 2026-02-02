Viola News
Rugani: “Sono a disposizione del mister, la salvezza è troppo importante”

Le prime parole di Rugani da neo calciatore della Fiorentina
Redazione VN

Daniele Rugani, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato per la prima volta da giocatore viola ai microfoni ufficiali della società gigliata. Ecco le sue parole:

Torno nella mia terra, sono veramente contento di essere qui. Arrivo in una situazione difficile, la classifica non è veritiera per il valore della squadra, cercherò di fare la mia parte e dare l'esperienza giusta ai più giovani. Sono a piena disposizione del mister per raggiungere la salvezza, che sarebbe troppo importante. Ho parlato con Fagioli prima di venire qui, era molto contento del mio arrivo. De Gea? È un giocatore fortissimo, ha grande esperienza internazionale ed è fondamentale averlo alle spalle della difesa. Sono concentrato sul gruppo più che a livello personale, spero di dare una mano e di sentirmi importante per la Fiorentina

