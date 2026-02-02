Rugani: “Sono a disposizione del mister, la salvezza è troppo importante”

Daniele Rugani, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato per la prima volta da giocatore viola ai microfoni ufficiali della società gigliata. Ecco le sue parole:
Torno nella mia terra, sono veramente contento di essere qui. Arrivo in una situazione difficile, la classifica non è veritiera per il valore della squadra, cercherò di fare la mia parte e dare l'esperienza giusta ai più giovani. Sono a piena disposizione del mister per raggiungere la salvezza, che sarebbe troppo importante. Ho parlato con Fagioli prima di venire qui, era molto contento del mio arrivo. De Gea? È un giocatore fortissimo, ha grande esperienza internazionale ed è fondamentale averlo alle spalle della difesa. Sono concentrato sul gruppo più che a livello personale, spero di dare una mano e di sentirmi importante per la Fiorentina
