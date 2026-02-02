Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina: comunicato e formula

Dopo le visite mediche, ecco l'ufficialità: Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina

Redazione VN 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 17:10)

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità e adesso ci sono anche quelli: Daniele Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina (QUI IL VIDEO DELLE VISITE).

Il club gigliato, dunque, dopo aver già accolto Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian chiude il suo quinto colpo in entrata in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco il comunicato della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C.

Rugani, nato a Lucca il 29 luglio 1994, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’ Empoli e, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Empoli, Juventus, Rennes, Cagliari e Ajax.

Il nuovo difensore viola ha collezionato 177 presenze in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana oltre che 19 in Champions League e 8 in Europa League e vanta nel suo palmares 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Rugani ha, inoltre, indossato in 7 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Azzurra."