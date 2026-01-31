“Non sono mancati contrasti”: Vanoli e Conte, i 4 anni insieme tra Chelsea e Inter

Il tecnico viola deve trovare il modo di superare il suo mentore, cosa che non gli è riuscita nel 2024/25 in due occasioni col Torino (ko 1-0 in casa e 2-0 in trasferta): i due si sono conosciuti come professionisti della panchina quando Conte allenava la Nazionale e Vanoli l'Under 19 azzurra. Quindi la decisione di dare il via ad un sodalizio celebrato per la prima volta nel 2017-18, raggiungendo l'allenatore pugliese a Stamford Bridge nello staff del Chelsea campione d'Inghilterra in carica. Insieme, Vanoli e Conte hanno vinto la FA Cup nel 2018 e poi hanno intrapreso all' Inter il percorso che avrebbe riportato i nerazzurri sul tetto d'Italia 11 anni dopo il Triplete, nel 2021.

Questo successo ha convinto Vanoli che era arrivato il momento di mettersi in proprio: la chiamata dello Spartak Mosca, la vittoria della Coppa di Russia, quindi Venezia e Torino sono arrivate di conseguenza, fino al subentro a Pioli nella difficile annata della Fiorentina attuale. Di Conte, l'anno scorso, l'allora tecnico granata ha detto: "Abbiamo trascorso quattro anni intensi. E lavorando con Antonio impari quanto sia fondamentale la cura dei dettagli e la dedizione quotidiana. Ma Conte mi ha insegnato molto più della tattica. Siamo entrambi del Leone, perciò non sono mancati i contrasti, ma sono stati sempre momenti che mi hanno aiutato a crescere. Ora porto avanti le mie idee, arricchite da quell'esperienza".