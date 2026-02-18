Rugani: “Più carico e motivato che mai. Non vedo l’ora di iniziare”

Daniele Rugani e la Fiorentina, una doppia sfida. Il difensore non vede l'ora di scendere in campo

Daniele Rugani attende con ansia il suo esordio con la maglia della Fiorentina. L'ex difensore della Juventus è arrivato a Firenze per portare esperienza e solidità al reparto difensivo. Sui propri social Rugani ha voluto esprimere la propria gioia per la nuova avventura: