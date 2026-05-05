Nella prossima giornata la Fiorentina ha sulla racchetta il match point salvezza. Basterà infatti un punto nel match contro il Genoa per sancire ufficialmente nella massima serie. Il Grifone, dal canto suo, verrà a Firenze senza Junior Messias, come annunciato dallo stesso brasiliano sul suo profilo Instagram:
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VIOLA NEWS social Qui Genoa, forfait di Junior Messias: “La mia stagione è finita”
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Qui Genoa, forfait di Junior Messias: “La mia stagione è finita”
L'attaccante del Genoa Junior Messias annuncia sui propri social la fine della sua stagione a causa di un infortunio
Il post—
Purtroppo, la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio in un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme con i nostri tifosi. Partite che saranno segnate nella storia di questo club! Ma non finisce qui, ora è il momento di lavorare e riprendersi per tornare più forti che mai! Sempre forza Genoa
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