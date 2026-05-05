FOTO – Braschi sui social: “A un passo da qualcosa di magico. Tutto rimandato”

Riccardo Braschi su Instagram ha condiviso le foto della partita del suo esordio in Serie A, tra emozione e amarezza per il palo colpito

Dopo l'amara serata di ieri, Riccardo Braschi, centravanti classe 2006 che ha trovato l'esordio in Serie A dall'inizio del secondo tempo, ha condiviso le foto della partita e le ha descritte con queste parole: "Ad un passo da qualcosa di magico, è tutto rimandato. Esordio in Serie A".