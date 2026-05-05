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FOTO – La Fiorentina “festeggia” l’esordio di Braschi in Serie A

Braschi
Il post celebrativo della Fiorentina per sottolineare la prima presenza assoluta di Riccardo Braschi in Serie A
Redazione VN

L'unico accenno di sorriso per la Fiorentina ieri sera è arrivato da Riccardo Braschi. L'attaccante della Primavera, classe 2006, ha fatto il suo esordio in Serie A. E al primo pallone toccato il debuttante Braschi, ha colpito il palo interno a Svilar battuto. Forse non l'esordio che sognava, ma una serata che ricorderà per sempre. La società gigliata ha celebrato così questo sogno divenuto realtà.

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