L’omaggio al Grande Torino. Anche Vanoli si unisce: “Una preghiera”

Il 4 maggio non è una giornata banale nel calcio italiano, è la giornata del mito, nel ricordo del Grande Torino. La tragedia di Superga ha chiuso l'era di una formazione leggendaria, consegnadola al mito. Come ogni anno tutti i giocatori dei Granata si sono recati proprio a Superga, per un ricordo. Anche Vanoli ha voluto unirsi alla celebrazione, co0n un post sul proprio profilo Instagram. Vanoli è rimasto assolutamente legato al mondo Toro.