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Fortini corre verso il ritorno in campo. E sui social scandisce il tempo

Fortini corre verso il ritorno in campo. E sui social scandisce il tempo - immagine 1
L'esterno fa scattare la clessidra in vista del ritorno in campo
Redazione VN

Niccolò Fortini vuole tornare in campo e la clessidra scandisce il tempo, come mostrato dall'esterno sui social. L'esterno è tornato a lavorare con il pallone e ora fa il conto delle ore per tornare in campo il prima possibile. Il giocatore della Fiorentina ha giocato la sua ultima partita l'8 marzo con il Parma e da allora è rimasto ai box per una lombalgia, ha saltato nove gare e vuole tornare presto a disposizione per la prossima partita.

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