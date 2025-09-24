Pedullà risponde a Trevisani: “Non si infamano i fiorentini per difendere Pioli”

Hanno fatto scalpore le parole di Riccardo Trevisani contro i tifosi e il mondo della Fiorentina. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha invece voluto sostenere il mercato della Fiorentina, ammettendo di aspettarsi di più da Pioli. Ecco le sue parole:
Non facciamo che prendi il mercato e lo scaraventi dalla finestra dicendo cose che non hanno motivo di esistere, parlare dopo è troppo facile. Il vero responsabile della confusione in casa Fiorentina è Pioli, alcuni criticano il mercato, Piccoli e Dzeko sono stati presi per giocare, De Gea è rimasto, Pioli ha scelto questa squadra, voleva un attaccante pesante e ne hanno presi due, sono stati spesi tanti soldi, è troppo facile fare i professori e maestri, attribuendo responsabilità ad altri. Possiamo dire che Pioli non ha trovato una quadratura su una squadra che ha voluto completamente lui o è colpa di altri? E' stato blindato Kean, è rimasto Dodò, è stato riscattato Gudmundsson, cosa bisognava fare di più? Un allenatore come Pioli deve riprendere il giusto cammino, senza infamare Firenze e i fiorentini, se vuoi difendere l'allenatore non devi infamare una piazza, che sarà particolare, sarà troppo critica ma va rispettata e non infamata, così è troppo facile
