Nico Gonzalez esulta: “Grande partita di tutti, questa è la strada giusta!”

Di nuovo tra i migliori in campo dopo un periodo passato in chiaroscuro. Nico Gonzalez esulta sui social il giorno dopo la bella vittoria per 2-1 della Fiorentina contro il Milan. Tre punti che portano anche la firma dell'attaccante n°22: sua la rete del provvisorio 1-0 viola su rigore messa a segno ad inizio ripresa.