100 secondi con Cher Ndour: la Fiorentina continua la sua serie di domande e risposte secche, un secondo per ogni anno di storia, e questa volta il protagonista è il centrocampista numero 27.
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VIOLA NEWS social Ndour: “Il gol che non riesco a togliermi dalla testa? Quello contro la Juve”
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Ndour: “Il gol che non riesco a togliermi dalla testa? Quello contro la Juve”
Cher Ndour è stato protagonista per la durata di 100 secondi nella rubrica social della Fiorentina
Tra campo e fuori, nel novero delle risposte emerge quella sul gol che non riesce a togliersi dalla testa: "Quello contro la Juve", risponde senza esitare l'ex PSG e Benfica. Vi incorporiamo qua sotto il video completo da Instagram.
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