In una diretta con Fanta Lab Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha criticato duramente molti giocatori della Serie A, tra cui Moise Kean. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Nainggolan su Kean e McTominay: “Uno sopravvalutato e l’altro scarso”
social
Nainggolan su Kean e McTominay: “Uno sopravvalutato e l’altro scarso”
Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha criticato duramente molti giocatori della Serie A, tra cui Moise Kean
McTominay? Al Manchester United non giocava perché scarso… non è un palleggiatore e nemmeno è forte tecnicamente. Per il Fantacalcio va bene perché fa gol ma se è per questo in una stagione ne ho fatti 11 e mi sa che lui ancora non c'è arrivato. Io come lui? Scusami, eh… ma su quel paragone proprio non sono d'accordo. Al mio prime ero un'altra cosa. Kean? È sopravvalutato. Hojlund? Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Kristovic, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi gol, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA