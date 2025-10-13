Mutu a Firenze! Il Fenomeno si trova in Toscana e via social mostra il suo soggiorno

"Sarà perché ti amo": la famosissima canzone dei Ricchi e Poveri è la colonna sonora di queste giornate fiorentine di Adrian Mutu, come si può vedere sul suo profilo Instagram. Il Fenomeno si trova appunto a Firenze in dolce compagnia, godendosi le belle giornate di sole che stiamo avendo in questo inizio di ottobre. Una dedica musicale, quella dell'ex 10 gigliato viola, che magari si può allargare anche alla stessa città di Firenze, a cui comunque l'ex attaccante rumeno è rimasto molto legato ed in cui ha trascorso cinque stagioni.