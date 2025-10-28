Viola News
VIOLA NEWS social Moretto: “Pradè è sotto osservazione. Prossimi risultati decisivi”

La posizione di Daniele Pradè sarebbe sotto osservazione. Per il ds potrebbero essere decisive le prossime gare
Redazione VN

La posizione di Daniele Pradè non è delle più stabili, visto il traballante inizio di stagione, e le parole del ds stesso. La piazza è sempre più scontenta della dirigenza gigliata, e nelle ultime settimane non lo sta nascondendo. Sul canale Youtube di Fabrizio Romano, è intervenuto Matteo Moretto, esperto di mercato. Proprio per la classifica, ed il momento che sta vivendo, la figura di Daniele Pradè è sotto osservazione da parte della proprietà viola. I prossimi risultati potrebbero condizionare il futuro del dirigente ex Roma, questa l'indiscrezione riportata da Moretto.

