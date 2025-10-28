Montella ricorda: “Vedere Rossi era uno spettacolo. Ma quanto ha sofferto”

Uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano, e della Fiorentina, è stato Giuseppe Rossi . L'ormai ex attaccante è stato tormentato dagli infortuni, ma nonostante questo ha fatto innamorare Firenze. Vincenzo Montella , ospite nel podcast Viva El Futbol, ha ricordato il talento di pepito:

"Era uno spettacolo, sia vederlo giocare, sia vederlo in allenamento. La sua precisione nel tiro era impressionante. Sapeva come giocare con la squadra, come fare gol e come sacrificarsi. Purtroppo soffriva, e non a caso faceva 2 ore di fisioterapia tutti i giorni. Ha sofferto tanto". Anche Antonio Cassano all'interno della puntata, ha detto la sua su Rossi: "Io ero innamorato di Giuseppe Rossi. Dopo il villarreal, a Firenze Rossi ha vissuto i suoi anni migliori. L'ho visto negli States qualche mese fa, per me è un Messi meno forte"