Uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano, e della Fiorentina, è stato Giuseppe Rossi. L'ormai ex attaccante è stato tormentato dagli infortuni, ma nonostante questo ha fatto innamorare Firenze. Vincenzo Montella, ospite nel podcast Viva El Futbol, ha ricordato il talento di pepito:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Montella ricorda: “Vedere Rossi era uno spettacolo. Ma quanto ha sofferto”
social
Montella ricorda: “Vedere Rossi era uno spettacolo. Ma quanto ha sofferto”
Giuseppe Rossi è stato un grandissimo rimpianto per tutta Firenze. Montella ricorda anche le sue sofferenze fisiche
"Era uno spettacolo, sia vederlo giocare, sia vederlo in allenamento. La sua precisione nel tiro era impressionante. Sapeva come giocare con la squadra, come fare gol e come sacrificarsi. Purtroppo soffriva, e non a caso faceva 2 ore di fisioterapia tutti i giorni. Ha sofferto tanto". Anche Antonio Cassano all'interno della puntata, ha detto la sua su Rossi: "Io ero innamorato di Giuseppe Rossi. Dopo il villarreal, a Firenze Rossi ha vissuto i suoi anni migliori. L'ho visto negli States qualche mese fa, per me è un Messi meno forte"
© RIPRODUZIONE RISERVATA