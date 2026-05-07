Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato”

social

Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato”

Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato” - immagine 1
Inigo Perez era uno dei nomi accostati alla Fiorentina, ma il tecnico ha già un accordo
Redazione VN

Con la conferma di Paolo Vanoli che appare sempre più complessa, la Fiorentina inizia a guardarsi intorno. Fabio Grosso è il favorito come entuale successore di Vanoli, ma i nomi sul tavolo non mancano. Anche Inigo Perez è stato accostato alla Fiorentina. Il tecnico del Rayo Vallecano però, avrebbe già trovato un accordo di massima con il Villarreal. Marcelino lascerà a fine stagione, ed il tecnico dei madrileni sarà il prossimo allenatore del Submarino Amarillo.

Leggi anche
Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Violanews, basta un attimo
Iscriviti al nostro canale YouTube, troverai tanti video tutti viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA