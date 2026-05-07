Con la conferma di Paolo Vanoli che appare sempre più complessa, la Fiorentina inizia a guardarsi intorno. Fabio Grosso è il favorito come entuale successore di Vanoli, ma i nomi sul tavolo non mancano. Anche Inigo Perez è stato accostato alla Fiorentina. Il tecnico del Rayo Vallecano però, avrebbe già trovato un accordo di massima con il Villarreal. Marcelino lascerà a fine stagione, ed il tecnico dei madrileni sarà il prossimo allenatore del Submarino Amarillo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato”
social
Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato”
Inigo Perez era uno dei nomi accostati alla Fiorentina, ma il tecnico ha già un accordo
© RIPRODUZIONE RISERVATA