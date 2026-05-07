Moretto: “Inigo Perez era un nome per la Fiorentina, ma si è già accordato”

Inigo Perez era uno dei nomi accostati alla Fiorentina, ma il tecnico ha già un accordo

Con la conferma di Paolo Vanoli che appare sempre più complessa, la Fiorentina inizia a guardarsi intorno. Fabio Grosso è il favorito come entuale successore di Vanoli, ma i nomi sul tavolo non mancano. Anche Inigo Perez è stato accostato alla Fiorentina. Il tecnico del Rayo Vallecano però, avrebbe già trovato un accordo di massima con il Villarreal. Marcelino lascerà a fine stagione, ed il tecnico dei madrileni sarà il prossimo allenatore del Submarino Amarillo.