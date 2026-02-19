Marinozzi elogia Fagioli: “Leader tecnico della Fiorentina. Pronto per la Nazionale”

"Un’altra prestazione di altissimo livello. Finalmente mostra continuità di rendimento e grande lucidità con tanti palloni gestiti. Ciò che sorprende di Fagioli è la capacità di scegliere la giocata più utile per la squadra: quando serve, esegue la soluzione semplice, ma se c’è un’opzione che favorisce un compagno in zona pericolosa, la preferisce. Il gol segnato, anche se con un pizzico di fortuna, è la dimostrazione della sua qualità. Come ha evidenziato Vanoli, la prestazione di Fagioli è stata completa: ha vinto molti duelli, ha effettuato contrasti decisivi ed è sempre stato presente in mezzo al campo. Serviva proprio un tipo di prestazione così per dare equilibrio alla Fiorentina".