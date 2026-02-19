Marinozzi elogia Fagioli: “Leader tecnico della Fiorentina. Pronto per la Nazionale”

Il giornalista e telecronista DAZN Andrea Marinozzi ha celebrato la prestazione di Nicolò Fagioli nella trasferta della Fiorentina a Como, inserendo il centrocampista nella sua personale top 11 sul canale YouTube.
"Un’altra prestazione di altissimo livello. Finalmente mostra continuità di rendimento e grande lucidità con tanti palloni gestiti. Ciò che sorprende di Fagioli è la capacità di scegliere la giocata più utile per la squadra: quando serve, esegue la soluzione semplice, ma se c’è un’opzione che favorisce un compagno in zona pericolosa, la preferisce. Il gol segnato, anche se con un pizzico di fortuna, è la dimostrazione della sua qualità. Come ha evidenziato Vanoli, la prestazione di Fagioli è stata completa: ha vinto molti duelli, ha effettuato contrasti decisivi ed è sempre stato presente in mezzo al campo. Serviva proprio un tipo di prestazione così per dare equilibrio alla Fiorentina".
La Nazionale—
Fagioli può ora ritagliarsi uno spazio nella Nazionale. La sua convocazione all’ultimo Europeo era stata affrettata e influenzata da questioni extra campo, una scelta discutibile. Ora il campo parla per lui e potrebbe essere un’opzione concreta tra i centrocampisti di Gattuso in vista dei playoff di marzo
