Mandragora: “Siamo consapevoli, c’è da lavorare. Mai abbassare la guardia”

La sconfitta contro il Napoli non butta giù d'animo Rolando Mandragora, che sul proprio canale Instagram dà la carica in vista dei prossimi impegni: Siamo stati puniti e non abbiamo punito, e contro una squadra così forte fa la differenza! C’è da lavorare e siamo i primi ad essere consapevoli! Ma guai abbassare la testa! Forza, tutti insieme".