Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, uno dei più vincenti della storia. Il messaggio di condoglianze della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Lucescu, le condoglianze della Fiorentina
social
Lucescu, le condoglianze della Fiorentina
Mondo del calcio in lutto
La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA