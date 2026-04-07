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Lucescu, le condoglianze della Fiorentina

Lucescu, le condoglianze della Fiorentina - immagine 1
Mondo del calcio in lutto
Redazione VN

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore in Italia di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, uno dei più vincenti della storia. Il messaggio di condoglianze della Fiorentina:

La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente.

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