Ma cosa c’era nel Dossier Baggio? Il racconto del suo collaboratore

Il dossier: "La diffusione dei centri su tutto il territorio nazionale era la premessa di tutto. Volevamo costruire un percorso di crescita di 12 anni: un talento di 14 anni sarebbe arrivato idealmente a giocare un Mondiale nel pieno della carriera. Noi avevamo calcolato 10 milioni di euro in tre anni. Questi 10 milioni di euro, tra l’altro, avevamo chiesto che potessero essere in parte coperti anche dalle squadre. Tutte le squadre professionistiche, con 40-50.000 euro di contributo, proprio a dimostrare che quei 40 o 50.000 euro potessero essere un gettone di “ok, ci credo, partecipo. Noi in fondo chiedevamo 10 milioni di euro in tre anni. La Lnd è la corrente più potente ed è significativa sul territorio. All'epoca il presidente era Tavecchio, non aveva interesse a sviluppare quel progetto e non c'era la volontà neanche degli allenatori: c'era la volontà di spegnerlo agli albori, la domanda va fatta a loro"