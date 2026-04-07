Il telecronista sportivo, Stefano Borghi, ha parlato sul suo canale YouTube della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS social Borghi: “La Fiorentina non meritava a Verona, ha fatto veramente male”
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Borghi: “La Fiorentina non meritava a Verona, ha fatto veramente male”
Le parole del telecronista sportivo, Stefano Borghi, sulla prestazione svolta dalla Fiorentina sabato a Verona
La prestazione della Fiorentina a Verona è stata molto molto negativa, con l'Hellas che meritava ampiamente di vincere. La Fiorentina ha fatto veramente male, poi l'ha vinta con la stoccata di Fagioli, che era stato il migliore anche nel primo tempo. 32 punti sono pochi, ma con un'altra vittoria, o con qualche altro pareggio, i viola vanno in zona sicura. E mi pare che lo scenario per farlo ci sia ampiamente.
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