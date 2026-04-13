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L’appello della Fiesole: “Giovedì tutti allo stadio”. Ecco le istruzioni

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La Curva Fiesole sarà fondamentale per la sfida contro il Crystal Palace in Conference League
Redazione VN

La Fiorentina strappa 3 punti preziosissimi contro la Lazio di Sarri. 3 punti che traghettano la Viola verso un finale di stagione più tranquillo. Adesso Vanoli potrà preparare la gara di ritorno in Conference League, tentando una difficilissima rimonta contro il Crystal Palace. Anche il tifo viola avrà la sua parte al Franchi.

La spinta

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La Curva Fiesole sui propri profili social, ha lanciato l'appello: "Giovedì tutti allo stadio, avanti Viola". Di seguito sono riportate le istruzioni per la coreografia da preparare contro il Crystal Palace.

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