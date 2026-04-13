La Fiorentina strappa 3 punti preziosissimi contro la Lazio di Sarri. 3 punti che traghettano la Viola verso un finale di stagione più tranquillo. Adesso Vanoli potrà preparare la gara di ritorno in Conference League, tentando una difficilissima rimonta contro il Crystal Palace. Anche il tifo viola avrà la sua parte al Franchi.
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VIOLA NEWS social L’appello della Fiesole: “Giovedì tutti allo stadio”. Ecco le istruzioni
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L’appello della Fiesole: “Giovedì tutti allo stadio”. Ecco le istruzioni
La Curva Fiesole sarà fondamentale per la sfida contro il Crystal Palace in Conference League
La spinta—
La Curva Fiesole sui propri profili social, ha lanciato l'appello: "Giovedì tutti allo stadio, avanti Viola". Di seguito sono riportate le istruzioni per la coreografia da preparare contro il Crystal Palace.
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