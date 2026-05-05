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La petizione di Viviano: “Voglio De Rossi alla Fiorentina, mi piace troppo”

La petizione di Viviano: “Voglio De Rossi alla Fiorentina, mi piace troppo” - immagine 1
Il pensiero deciso dell'ex portiere e tifoso viola, Emiliano Viviano, sul nome di Daniele De Rossi come futuro allenatore della Fiorentina
Redazione VN

L'ex portiere e tifoso viola, Emiliano Viviano, ha parlato al podcast "Aura Sport" del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole:

Io voglio De Rossi alla Fiorentina, mi piace troppo. Posso fare una petizione per portarlo a Firenze?

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