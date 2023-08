"Sono molto felice di aver firmato per questo fantastico club, spero di condividere molti successi"

Il nuovo portiere della Fiorentina, Oliver Christensen, ha commentato così sui social l'ufficialità del suo arrivo in maglia viola. Tanta gioia ed emozione per il giovane danese, che già durante le visite mediche si era mostrato molto sorridente per l'inizio di questa nuova avventura. Di seguito il suo commento su Instagram: