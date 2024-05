Kokorin lascia definitivamente la Fiorentina: l’annuncio del nuovo contratto

Sasha Kokorin lascerà definitivamente la Fiorentina a giugno, considerato il contratto in scadenza. L'attaccante russo, che sicuramente non ha lasciato il segno (almeno in campo) in maglia viola, diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Aris Limassol, club cipriota con cui ha già giocato in prestito nelle ultime stagioni diventando un idolo dei tifosi.