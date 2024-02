VIDEO – Kokorin ancora in goal e l’Aris lo esalta: “Fast & Furios”

Kokorin è un idolo a Cipro e la sua squadra l'Aris Limassol celebra il suo ultimo goal lampo, siglato in soli 12"

"Fast & Furios". Così l'Aris Limassol celebra l'ultima rete lampo siglata da Aleksandr Kokorin. L'attaccante russo ha infatti trovato la via della rete dopo soli 12" dal calcio d'inizio della partita, il derby con l'AEL di Limassol, vinto per 4-0 con la sua doppietta. Salgono a sei i suoi goal in campionato, più due reti siglate nel girone di Europa League. L'ex Zenit è ancora formalmente di proprietà della Fiorentina che detiene il suo cartellino fino al 30 giugno 2024.