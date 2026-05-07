Kean, il “reboot” social è un vizio: profilo Instagram svuotato di nuovo

Moise l’ha rifatto. A distanza di quasi un anno dall'ultima volta, Moise Kean torna a far parlare di sé per la sua attività (o meglio, inattività) sui social network. Nelle ultime ore, l'attaccante viola ha completamente svuotato il proprio profilo Instagram, cancellando ogni post e lasciando i suoi 2,6 milioni di follower nuovamente incuriositi.

Un precedente che sa di déjà-vu

Non è una novità per il bomber della Fiorentina. Già il 3 luglio 2025, Moise aveva adottato la stessa identica strategia: tabula rasa dei contenuti e nuova foto profilo. All'epoca, si pensò a una mossa comunicativa legata ai suoi progetti extra-calcistici, in particolare alla sua passione per la musica. Kean infatti stava promuovendo il singolo "Bombay" (uscito pochi mesi prima) e preparava il terreno per la conferma della sua presenza nella colonna sonora di EA Sports FC 26, seguendo un trend molto comune tra i rapper e gli artisti internazionali, quando si parla di nuove uscite o annunci importanti.