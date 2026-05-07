Moise l’ha rifatto. A distanza di quasi un anno dall'ultima volta, Moise Kean torna a far parlare di sé per la sua attività (o meglio, inattività) sui social network. Nelle ultime ore, l'attaccante viola ha completamente svuotato il proprio profilo Instagram, cancellando ogni post e lasciando i suoi 2,6 milioni di follower nuovamente incuriositi.
social
Kean, il “reboot” social è un vizio: profilo Instagram svuotato di nuovo
Un precedente che sa di déjà-vu—
Non è una novità per il bomber della Fiorentina. Già il 3 luglio 2025, Moise aveva adottato la stessa identica strategia: tabula rasa dei contenuti e nuova foto profilo. All'epoca, si pensò a una mossa comunicativa legata ai suoi progetti extra-calcistici, in particolare alla sua passione per la musica. Kean infatti stava promuovendo il singolo "Bombay" (uscito pochi mesi prima) e preparava il terreno per la conferma della sua presenza nella colonna sonora di EA Sports FC 26, seguendo un trend molto comune tra i rapper e gli artisti internazionali, quando si parla di nuove uscite o annunci importanti.
Strategia musicale o novità calcistiche?—
Oggi la storia si ripete. In concomitanza con la fine della stagione e l'avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, questo "blackout" digitale solleva inevitabilmente nuove domande. Si tratta di un nuovo progetto discografico in arrivo o è il preludio a qualche novità professionale?
Nel mondo della comunicazione moderna, spesso il silenzio fa più rumore di mille parole. Non resta che attendere la prossima mossa social del numero 20 viola per capire se, dopo il "reboot" del 2025, questa mossa porterà con sé un annuncio importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA