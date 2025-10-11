Gudmundsson, doppietta amara con l’Islanda: e commenta anche un ex viola

Doppietta nella gara con l'Islanda per Gudmundsson, anche se vanificata dalla sconfitta contro l'Ucraina per 5-3.
Doppietta amara per Gudmundsson con l'Islanda: nei commenti del post su Instagram, un giocatore del Genoa e un suo ex compagno in viola
Il calciatore della Fiorentina, terminata la gara, ha pubblicato su Instagram diverse immagini della partita, dimostrando nella descrizione di non essere ovviamente soddisfatto del risultato.
Nei commenti, oltre all'avversario, anche lui autore di una doppietta, Malinovskyi, che ha scritto: "Bello vederti maestro ❤️", c'è anche il commento di un suo ex compagno in viola, Oliver Christensen, oggi in prestito allo Sturm Graz, il quale ha scritto: "Gamleee 🫂❤️", che in danese significa "Vecchio". Un modo affettuoso come per dire fratello o amico.
