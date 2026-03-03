Grifo: “In passato la Fiorentina mi ha cercato, ma mai nulla di concreto”

L'attaccante del Friburgo, Vincenzo Grifo, in un'intervista rilasciata alla pagina Instagram ChiamarsiBomber, ha parlato di possibilità passate di giocare in Italia. Tre le squadre di Serie A interessate in passato c'era anche la Fiorentina.
Per giocare nell'Inter servono tante qualità, non so se sono interessati a me. Da piccolo avevo il completo neroazzurro che mi aveva regalato mio papà e la guardavo sempre in TV. Nel calcio mai dire mai. Recentemente non mi ha cercato nessuno, ma nei 5 anni di Nazionale Lazio, Fiorentina e Sampdoria si sono interessate a me, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Comunque il mio cuore ha scelto di restare a Frigburgo.
