Dopo il pesante 3-0 subito ieri sera in casa dell’Udinese, il giornalista Paolo Bargiggia non ha risparmiato critiche al nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici.
Bargiggia contro Paratici: "Un mercato di prestiti che funziona al contrario"
Paolo Bargiggia attacca il ds viola Fabio Paratici: "Un mercato di 40 ml con i riscatti che funziona al contrario"
Su X, Bargiggia ha commentato:“Prima si diceva che Paratici avesse contribuito alle ultime difficoltà della Juventus, poi ha portato il Tottenham vicino alla zona retrocessione, e adesso è a rischio anche la Fiorentina. Un mercato da 40 milioni con i riscatti che sta funzionando esattamente al contrario!” (QUI SOTTO IL POST"
