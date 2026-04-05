Robin Gosens, nonostante una stahione non sfavillante, resta uno dei leader della Fiorentina. Uno dei giocatori più legati alla città ed al tifo viola. Ieri è partito titolare nella vittoria di Verona, mentre oggi si gode una giornata di Pasqua in famiglia. Sui propri social, l'ex Atalanta ha colto l'occasione per fare gli auguri di Pasqua, con un uovo a tema viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Gli auguri di Gosens: “Forza Viola e buona Pasqua”
social
Gli auguri di Gosens: “Forza Viola e buona Pasqua”
Robin Gosens festeggia la Pasqua a tema viola, con gli auguri sui social
© RIPRODUZIONE RISERVATA