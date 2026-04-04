Gudmundsson-Suslov continua sui social, il viola: “La maglia? Più facile allo store”

Finale acceso al “Bentegodi” nella sfida tra Verona e Fiorentina, con protagonista Albert Gudmundsson. All’85’, l’attaccante viola è stato espulso dopo un acceso confronto con Tomas Suslov, episodio che ha acceso gli ultimi minuti di gara.

Tutto nasce in occasione di un calcio piazzato: Gudmundsson cerca inizialmente solo di prendere posizione, allargando il corpo per guadagnare spazio. Suslov però reagisce, andando al contatto e trattenendolo per la maglia. Ne nasce un breve ma intenso corpo a corpo, con entrambi che si strattonano in maniera evidente sotto gli occhi dell’arbitro. La situazione degenera rapidamente e porta alla decisione finale: cartellino rosso per entrambi.

Un episodio che ha lasciato qualche strascico anche dopo il triplice fischio, ma che Gudmundsson ha scelto di commentare con ironia sui social. L’islandese ha infatti pubblicato una storia su Instagram con l’immagine del momento incriminato, accompagnata dalla scritta “Easier here” (“Più facile qui”) e dal tag al Fiorentina Store, in un chiaro riferimento alla maglia trattenuta durante il duello. Qui di seguito l'immagine: