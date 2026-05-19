Giorgia Rossi svela: “Aquilani? Barone l’avrebbe portato in prima squadra”

Nel corso del podcast di Aura Sport, la giornalista Giorgia Rossi ha raccontato un retroscena legato alla Fiorentina e al compianto dirigente viola Joe Barone .

Durante la conversazione con Michele Criscitiello, il tema si è spostato su Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera viola, e sul motivo per cui non sia rimasto nell’ambiente Fiorentina. (LE SUE PAROLE)