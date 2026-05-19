Nel corso del podcast di Aura Sport, la giornalista Giorgia Rossi ha raccontato un retroscena legato alla Fiorentina e al compianto dirigente viola Joe Barone.
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Giorgia Rossi svela: “Aquilani? Barone l’avrebbe portato in prima squadra”
Giorgia Rossi risponde alla domanda di Criscitiello svelando un retroscena sulle volontà di Joe Barone per la panchina della Fiorentina del futuro
Durante la conversazione con Michele Criscitiello, il tema si è spostato su Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera viola, e sul motivo per cui non sia rimasto nell’ambiente Fiorentina. (LE SUE PAROLE)
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Alla domanda di Criscitiello, Giorgia Rossi ha risposto in maniera diretta:
“Perché è morto Joe Barone”.
La giornalista ha poi aggiunto un dettaglio significativo sul progetto che l’ex direttore generale viola avrebbe avuto in mente:
“Ci ho parlato: lui lo avrebbe voluto portare sulla panchina della prima squadra della Fiorentina. È così”.
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