Il giornalista, Michele Criscitiello, anche direttore di Sportitalia, è intervenuto al podcast "Aura Sport" dove ha parlato anche della questione futuro allenatore in casa Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Criscitiello si chiede: “Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina?”
social
Criscitiello si chiede: “Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina?”
Il pensiero di Michele Criscitiello sul futuro allenatore della Fiorentina e l'errore di farsi scappare uno come Aquilani
Chi è che prende Aquilani e lo porta a Catanzaro? Ciro Polito, uno che ci capisce di calcio. Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina e poi i viola sono andati a prendere, a 3 milioni, Pioli? Aquilani è un ragazzo intelligente, è giovane. È un predestinato.
LEGGI ANCHE
Sugli altri nomi—
Pure Grosso ha fatto molto bene. Loro però non fanno strada perché devono andare avanti i tecnici che giocano con il 5-3-2, che pensano solo a portare a casa il risultato. Aquilani gioca con il 4-3-3. Galloppa è un altro molto bravo. Sono allenatori offensivi che sanno cosa fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA