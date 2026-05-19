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Criscitiello si chiede: “Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina?”

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Il pensiero di Michele Criscitiello sul futuro allenatore della Fiorentina e l'errore di farsi scappare uno come Aquilani
Redazione VN

Il giornalista, Michele Criscitiello, anche direttore di Sportitalia, è intervenuto al podcast "Aura Sport" dove ha parlato anche della questione futuro allenatore in casa Fiorentina. Le sue parole:

Chi è che prende Aquilani e lo porta a Catanzaro? Ciro Polito, uno che ci capisce di calcio. Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina e poi i viola sono andati a prendere, a 3 milioni, Pioli? Aquilani è un ragazzo intelligente, è giovane. È un predestinato.

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Sugli altri nomi

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Pure Grosso ha fatto molto bene. Loro però non fanno strada perché devono andare avanti i tecnici che giocano con il 5-3-2, che pensano solo a portare a casa il risultato. Aquilani gioca con il 4-3-3. Galloppa è un altro molto bravo. Sono allenatori offensivi che sanno cosa fare.

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