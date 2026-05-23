Galloppa: “Stagione da film dei ragazzi. Vogliamo restare sereni”

"Il gruppo arriva bene a questa sfida: in questi giorni abbiamo cercato soprattutto di restare sereni e non caricare troppo l’attesa, perché partite del genere si preparano quasi da sole. Sono convinto però che, quando scenderemo in campo, la squadra avrà la giusta intensità. Rispetto all’inizio della stagione, il Bologna è cresciuto tantissimo: oggi è una formazione aggressiva, che pressa alto e segue l’uomo in ogni zona del campo. Mi aspetto quindi una gara molto simile a quella disputata al Viola Park"

L'attesa

"Abbiamo seguito insieme anche lo spareggio tra Roma e Bologna al centro sportivo. Alla vigilia pensavo che la Roma avesse qualcosa in più, invece il Bologna ha conquistato con merito la qualificazione. Il nostro percorso in campionato è stato intenso e ricco di emozioni, e vogliamo continuare a viverlo da protagonisti fino all’ultimo. I ragazzi hanno dato sempre tutto e per questo posso solo essere grato a ciascuno di loro."