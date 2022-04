Frey: “Perché niente biglietti per i nostri tifosi? Le gare vanno giocate alla pari”

L'ex portiere viola sottolinea: "Adesso la 'mia' squadra ha bisogno dei tifosi, io so quanto possono dare"

Anche l'ex viola Sebastien Frey si è espresso sul caos biglietti per assistere a Milan-Fiorentina dal settore ospiti. Questo il suo pensiero su Twitter: "Perché i nostri tifosi non possono avere i biglietti per sostenere la squadra contro il Milan?".