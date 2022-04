Pres. ATF: “L’assenza dei tifosi viola a San Siro è un danno per la squadra”

Così De Sinopoli sul caos biglietti: "Mancanza di rispetto. Quello che mi conforta è che la Fiorentina ha preso a cuore la questione"

Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini Federico De Sinopoli è intervenuto a Radio Bruno commentando la situazione relativa ai biglietti del settore ospiti di San Siro: "La tessera del tifoso non può essere usata solo per le promozioni, così serve a poco. Dovrebbe invece tutelare i tifosi in trasferta. La società rossonera non ha posto paletti all'acquisto dei biglietti per il settore ospiti e i tifosi del Milan li hanno comprato. Io mai mi sarei sognato di farlo. In questo modo si violano i confini territoriali nello stadio".