Caos biglietti: 300 tifosi viola in mezzo ai sostenitori rossoneri

300 tifosi viola saranno attorniati dagli addetti alla sicurezza, anche nel settore ospiti del Meazza ci saranno i tifosi del Milan

Repubblica Firenze si concentra sul caos biglietti che si è venuto a creare per la gara di domenica pomeriggio contro il Milan. Soltanto poche decine di tifosi della Fiorentina - si legge nel quotidiano - sono riuscite ad acquistare il biglietto. Circa 200-300 tifosi che hanno fatto in tempo, prima che il settore ospiti andasse esaurito. Non di tifosi viola, bensì di sostenitori rossoneri. Un pasticcio che ha del clamoroso e che deriva dal fatto che il Milan ha messo in vendita tutti i settori dello stadio, compreso quello ospite (in totale 2.000 i posti) riservato in questo caso alla Fiorentina, senza alcuna limitazione. Risultato: i circa 300 tifosi viola, domenica, per assurdo potrebbero ritrovarsi attorniati da addetti alla sicurezza in mezzo ad altri tifosi avversari.