Caos biglietti, la Curva Sud prende posizione: “Settore ospiti sacro, Milan risolva”

Il cuore del tifo rossonero fa appello alla società: "Trovi una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione"

Presa di posizione netta da parte della Curva Sud rossonera in merito al caos biglietti per assistere a Milan-Fiorentina, gara in programma domenica pomeriggio alle 15:00. Come è noto, il nodo riguarda la vendita dei tagliandi per accedere al settore ospiti, molti dei quali sono stati acquistati da tifosi rossoneri a causa dell'assenza delle limitazioni del caso.