Barone/3: “Biglietti San Siro? Sentito Scaroni. Sono arrabbiato, mancanza di rispetto”

Il d.g. viola parla anche dell'obiettivo Europa: "Certo che ci crediamo, fino all'ultimo. Abbiamo una squadra che può fare sempre risultato"

Altre dichiarazioni del d.g. viola Joe Barone, nel pomeriggio presente a Palazzo Vecchio per i 100 anni dell'Affrico. Queste le sue parole a margine dell'evento: "E' un momento particolare. Negli ultimi due incontri, sia la Salernitana che l'Udinese sono state molto più brave di noi. Bisogna riconoscere anche questo fatto. Dobbiamo lavorare, da domani lo faremo in vista della gara contro il Milan. Dobbiamo sempre crederci senza mollare. Voglio sottolineare che ieri la tifoseria ha sostenuto la squadra fino al termine della gara, i giocatori devono capire che dietro ha un'intera città che non molla. E' una cosa molto importante. Dobbiamo lavorare e fare risultato. I biglietti per la trasferta di Milano? Ieri sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia. Sono molto arrabbiato perché non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente di questo. Vediamo se ci sarà più apertura da qua a domenica".